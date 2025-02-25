Подмосковный житель осужден на 16 лет за передачу данных о ПВО Украины

Житель Московской области осужден на 16 лет за передачу украинским кураторам сведений о местоположении комплекса ПВО.
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