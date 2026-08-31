ФСБ: в Крыму задержали двух россиян по подозрению в госизмене

В Крыму силовики задержали двух граждан России, завербованных украинскими спецслужбами. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
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