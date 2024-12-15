В Воронежской области вынесен обвинительный приговор группе браконьеров

В июле прошлого года сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Воронежской области совместно с госавтоинспекторами регионального главка в результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий на территории Аннинского района по подозрению в браконьерстве были задержаны трое мужчин, двое из которых – ранее судимые местные жители, один – житель областного центра.