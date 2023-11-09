Поборется ли «Астана» за плей-офф Лиги Конференций? Узнаем сегодня

В рамках групповой стадии Лиги Конференций «Астана» проведет матч против «Балкани» (Косово). В этом матче определится, кто из команд сможет продолжить борьбу за попадание в плей-офф турнира.
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