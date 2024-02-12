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Русская весна

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Собянин рассказал о планах восстановления Донецка и Луганска

Собянин рассказал о планах восстановления Донецка и Луганска

В городах-побратимах Москвы Донецке и Луганске в этом году в планах восстановить 1237 зданий, около 250 километров инженерных сетей и 230 тысяч квадратных метров дорог, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
ВНАЧАЛЕ нужно  отогнать ВСУ от Донецка и Луганска... а потом и восстанавливать.
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14 час.

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