Сергей Снежкин про Юру Борисова: «Кто это такой? Если я не знаю актера, то его нет»

Режиссер заверил, что не следит за «Оскаром» Председатель Санкт-Петербургского отделения Союза кинематографистов России, режиссер Сергей Снежкин заявил, что не следит за кинопремией «Оскар», потому что не видит в этом никакого смысла.
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