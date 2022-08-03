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Что известно о внебрачном сыне Валерия Леонтьева – 35-летнем Патрике из США

Что известно о внебрачном сыне Валерия Леонтьева – 35-летнем Патрике из США

Певец Валерий Леонтьев явно многое скрывает из своей личной жизни от поклонников. До сих пор доподлинно неизвестно, если у него внебрачные дети, или нет, и кем ему приходится некий Патрик, проживающий в США.

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