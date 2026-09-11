«Алису» могут сделать неудаляемой на российских смартфонах

С расширенными правами, в числе которых работа в фоновом режиме и автоматические обновления Минцифры совместно с участниками рынка дорабатывает новые правила предустановки российских ИИ-помощников на смартфоны и другие устройства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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