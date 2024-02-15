На рынок хлынули кустарные GeForce RTX 2080 Ti с 22 Гбайт памяти для ИИ по $500 за штуку В...

На рынок хлынули кустарные GeForce RTX 2080 Ti с 22 Гбайт памяти для ИИ по $500 за штукуВ современных реалиях видеокарты пользуются спросом не только среди геймеров, но и среди компаний, занимающихся алгоритмами искусственного интеллекта.