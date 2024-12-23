Профессор Лебедев: ключевым товаром поставок РФ в ЕС стали удобрения, а не газ

Политика Евросоюза позволяет странам альянса закупать товары российского экспорта, заявил профессор кафедры международного бизнеса Финансового университета Константин Лебедев в беседе с агентством РИА Новости.
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