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Забияко после победы Касаткиной на турнире в Сан-Хосе: «Тяжело переживать за людей, которых любишь! Очень рада за тебя»

Фигуристка Наталья Забияко отреагировала на победу теннисистки Дарьи Касаткиной на турнире WTA 500 в Сан-Хосе.

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