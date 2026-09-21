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«Ведомости»: «Яндекс» создал свою языковую модель Alice AI Foundation LLM

«Ведомости»: «Яндекс» создал свою языковую модель Alice AI Foundation LLM

Компания «Яндекс» представила собственную языковую модель Alice AI Foundation LLM, разработанную без привлечения иностранных технологий, полная суверенная разработка.

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