Процесс благоустройства Хорошёво-Мнёвников ускорят

Прошел сбор подписей для ускорения реконструкции моста на улице Народного Ополчения Москва, 9 августа 2024 года, — Генеральный директор Московского зоопарка, инженер-эколог Светлана Акулова подала обращение в Департамент строительства Москвы по вопросу реконструкции временного пешеходного моста на улице Народного Ополчения, а также начала готовить обращение на имя Мэра Москвы о сохранении территории Октябрьского радиополя.