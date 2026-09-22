Между молотом и наковальней: Россия давит на фронтах, а изнутри Украина может расколоться

Эксперты ломают голову над тем, где Киев возьмет деньги на следующий год, опасаясь для страны «ливийского сценария».
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