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Царьград

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16 000 кв.м. реновации: новый жилой комплекс открылся на юго-востоке Москвы

16 000 кв.м. реновации: новый жилой комплекс открылся на юго-востоке Москвы

В Москве на юго-востоке завершено строительство нового жилого комплекса площадью 16 тысяч кв.м в рамках реновации.

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