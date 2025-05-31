В Вологодской области полицейские и общественники награждили победителей регионального этапа конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа»

Заместитель начальника УМВД России по Вологодской области Алексей Оботуров и председатель Общественного совета при УМВД России по Вологодской области Юлия Евсеева наградили финалистов регионального этапа конкурса «Полицейский Дядя Степа».
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