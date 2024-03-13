НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военное обозрение

3 636 подписчиков

Отступившая из Невельского 47-я ОМБр ВСУ успела вывести бронетехнику, но бросила много оружия

Отступившая из Невельского 47-я ОМБр ВСУ успела вывести бронетехнику, но бросила много оружия

Противник заранее оттянул танки и боевые машины в сторону Покровска.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИП
Игорь Петров
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх