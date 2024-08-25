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Химик Дорохов: дешёвые шариковые ручки могут быть опасны для школьников

Химик Дорохов: дешёвые шариковые ручки могут быть опасны для школьников

При выборе шариковых ручек важно учитывать не только удобство их использования, но и безопасность материалов, из которых они изготовлены, посоветовал в беседе с RT кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

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