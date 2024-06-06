Стало известно, когда Путин выступит на пленарной сессии ПМЭФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге в четверг, 6 июня, сообщил, что Владимир Путин выступит с программным заявлением на пленарной сессии Петербургского международного форума (ПМЭФ) в пятницу, 7 июня, ориентировочно в 14:00 по московскому времени, – сообщают СМИ.