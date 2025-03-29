Франция заявила о готовности защитить свои ценности после требования США

Министерство внешней торговли Франции осудило «американское вмешательство» после письма посольства США в Париже французским компаниям с требованием отказаться от программ инклюзивности под угрозой необоснованных тарифов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии