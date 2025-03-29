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Франция заявила о готовности защитить свои ценности после требования США

Министерство внешней торговли Франции осудило «американское вмешательство» после письма посольства США в Париже французским компаниям с требованием отказаться от программ инклюзивности под угрозой необоснованных тарифов.

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