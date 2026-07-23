Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 809 подписчиков

"Нам" это, ... кому?

"Нам" это, ... кому?

Мне вот интересно под "нами"! он кого именно имеет в виду? Что-то не верится, что россиян. Время от времени повторять это надо.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виктор Гайдуков
Правильно говорят, что Бог шельму метит. Во нам и метка, а дальше решайте сами, надо-ли продолжать кормить эту шельму!
Ответить
1 м.
Катерина
Мутный  тип  ваш  Подоляка.
Ответить
1 м.
Лариса Шумбасова
Что оно такое этот Подоляка ??? О себе  надо писать больше - всяко больше знает ! Под свой хвост удобнее заглядывать и нужнее , не так глупо выглядеть будет . А мы сами разберемся в своих желаниях .
Ответить
1 м.