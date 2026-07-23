Мне вот интересно под "нами"! он кого именно имеет в виду? Что-то не верится, что россиян. Время от времени повторять это надо.
"Нам" это, ... кому?
Комментарии
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Виктор Гайдуков
Правильно говорят, что Бог шельму метит. Во нам и метка, а дальше решайте сами, надо-ли продолжать кормить эту шельму!
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1 м.
Катерина
Мутный тип ваш Подоляка.
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1 м.
Лариса Шумбасова
Что оно такое этот Подоляка ??? О себе надо писать больше - всяко больше знает ! Под свой хвост удобнее заглядывать и нужнее , не так глупо выглядеть будет . А мы сами разберемся в своих желаниях .
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1 м.
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