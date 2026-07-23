"Нам" это, ... кому?

Правильно говорят, что Бог шельму метит. Во нам и метка, а дальше решайте сами, надо-ли продолжать кормить эту шельму!

Лариса Шумбасова

Что оно такое этот Подоляка ??? О себе надо писать больше - всяко больше знает ! Под свой хвост удобнее заглядывать и нужнее , не так глупо выглядеть будет . А мы сами разберемся в своих желаниях .