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Аргументы и Факты

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Мэр Горловки сообщил об атаке на автобус и ранении семи человек

Мэр Горловки сообщил об атаке на автобус и ранении семи человек

В городе Горловке в ДНР атаке ВСУ подвергся пассажирский автобус, сообщил мэр Иван Приходько.«В результате атаки БПЛА ВФУ в Никитовском районе Горловки поврежден пассажирский автобус», — написал он в Max.

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