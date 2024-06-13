Норильский никель" готовится к финальным матчам мини-футбольного сезона 2023/2024

В Норильске завершается сезон 2023/2024 по мини-футболу. Команда "Норильский никель", которая ранее выиграла Кубок России, готовится к финальным матчам Суперлиги после поражения в 1/4 финала плей-офф чемпионата.
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