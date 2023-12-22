В Рубцовске суд прекратил деятельность федерации хоккея "Форвард"

Организация не отчиталась об объеме денежных средств и иного имущества, полученных от иностранных источников, а также о целях их использования Суд удовлетворил иск Минюста РФ о прекращении деятельности федерации хоккея с шайбой "Форвард" в Рубцовске, которую возглавлял Андрей Худяев.