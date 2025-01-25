Опубликован указ о чрезвычайной ситуации из-за взрывов в Брянской области

Вступил в силу указ губернатора Брянской области от 20 января «О введении режима функционирования «Чрезвычайная ситуация» для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Брянской области».
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