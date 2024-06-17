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Тактика морских дронов: Флот США под угрозой. Начали в Чёрном море, теперь – в Красном

Тактика морских дронов: Флот США под угрозой. Начали в Чёрном море, теперь – в Красном

Хуситы воюют не по правилам, заявили на флоте США: теперь суда и корабли под угрозой ударов морскими дронами.

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