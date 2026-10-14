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Аргументы недели

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Эксперт Демидов: снабжение топливом вернётся в обычное русло в 2027 году

Эксперт Демидов: снабжение топливом вернётся в обычное русло в 2027 году

Вице-премьер Александр Новак заявил о стабилизации на топливном рынке, но эксперт Владимир Демидов напомнил о дефиците бензина и очередях на АЗС.

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