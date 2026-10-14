Эксперт Демидов: снабжение топливом вернётся в обычное русло в 2027 году

Вице-премьер Александр Новак заявил о стабилизации на топливном рынке, но эксперт Владимир Демидов напомнил о дефиците бензина и очередях на АЗС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- LD На водителей, нае...
- Лавров: Зеленский...
- Арктический ульти...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым