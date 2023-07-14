Котельники записали обращение к президенту

Русский Империалист

Южные гастеры в своих странах живут в средневековье: баи их строят, унижают, властвуют над ними. Единственный аргумент для южных гастеров - это хорошая плеть и крепкая рука. И тут им выпала возможность притащить свои задницы и передницы в Великую Россию, где россияне по своей доброте душевной прелестно с ними обходятся. Ну а южные гастеры, видя такую лафу, решили поставить на колени россиян, т.к. доброту гастеры расценивают, только как слабость. Поэтому надо брать дубьё и плети и выбить из южных гастеров дурость и загнать в те щели, откуда эта погань приползла в Великую Россию, чтобы больше о них НИКОГДА не было слышно и видно. А если из тех стран кто-то всё-таки решится к нам приехать, то это д.б. ТОЛЬКО высокообразованные, культурные, реально неплохо знающие русский язык и культуру, с высшим образованием. И та дебильная и крайне вредная идея восполнение народонаселения Великой России с помощью плодящегося отребья д.б. похоронена: эта прослойка биомусора, увеличивающего просто численность голов, а не россиян, напоминает слой дерьма, на теле. Биомасса увеличивается, а качество её ухудшается.