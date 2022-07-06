Ви экстренно вылетел с Бали, чтобы догнать обиженного Чонгука: «Неужели ты думаешь, что у нас с тобой есть шанс?!»

По данным корейских источников, Тэхен (Taehyung) комфортно проводил время на Бали в роскошном отеле, где в свободное от работы время наслаждался компанией своего нового друга (или парня?) — балийца.
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