Popcaketv

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Ви экстренно вылетел с Бали, чтобы догнать обиженного Чонгука: «Неужели ты думаешь, что у нас с тобой есть шанс?!»

Ви экстренно вылетел с Бали, чтобы догнать обиженного Чонгука: «Неужели ты думаешь, что у нас с тобой есть шанс?!»

По данным корейских источников, Тэхен (Taehyung) комфортно проводил время на Бали в роскошном отеле, где в свободное от работы время наслаждался компанией своего нового друга (или парня?) — балийца.

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