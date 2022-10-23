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Глава «Локо» Нагорных о Семине: «Встретимся с ним, обсудим некоторые вопросы, но они не связаны с работой главным тренером»

Глава совета директоров «Локомотива» оценил вероятность возвращения в клуб Юрия Семина. «Попросим ли помощи Семина в качестве консультанта? Очень уважаю Юрия Павловича, но на сегодняшний день нет никаких переговоров, чтобы он подключился к работе в клубе.

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