Глава «Локо» Нагорных о Семине: «Встретимся с ним, обсудим некоторые вопросы, но они не связаны с работой главным тренером»

Глава совета директоров «Локомотива» оценил вероятность возвращения в клуб Юрия Семина. «Попросим ли помощи Семина в качестве консультанта? Очень уважаю Юрия Павловича, но на сегодняшний день нет никаких переговоров, чтобы он подключился к работе в клубе.
Популярные статьи
- Владимир Минеев на следующей неделе отправится на Украину: «Мы воюем с нацизмом и нацистами. Нужно противостоять этой нечисти»
- Где смотреть Эльче – Реал Мадрид, во сколько прямая трансляция матча, Ла Лига, Чемпионат Испании 19 октября
- Джеймс Харден набрал 35 очков в первом матче сезона против «Бостона»
Свежие комментарии