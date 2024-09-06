Что известно о выборах в Курганской области: когда проходят и кого выбираем. Инфографика

В Курганской области в Единый день голосования 8 сентября пройдут выборы. Избирателям предстоит выбрать губернатора из пяти кандидатов: Виктора Зырянова (КПРФ), Валерия Державина («Справедливая Россия — За Правду»), Ярослава Климко («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Вадима Шумкова («Единая Россия») и Ольги Дружининой (ЛДПР).