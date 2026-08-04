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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Защитник 2Drots Мороз о Кубке России: «Кто-нибудь из медиаклубов дойдет до команды РПЛ в этом розыгрыше»

Защитник 2Drots Константин «Мороз» Морозов высказался об участии клубов WINLINE Медиалиги в FONBET Кубке России.

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