Российские войска ударили по складам ВСУ на аэродроме Староконстантинов

Российские войска нанесли массированный удар по военным объектам Украины, уничтожив склады горюче-смазочных материалов и ракетно-артиллерийского вооружения на аэродроме Староконстантинов Хмельницкой области.
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