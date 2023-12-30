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Российские войска ударили по складам ВСУ на аэродроме Староконстантинов

Российские войска ударили по складам ВСУ на аэродроме Староконстантинов

Российские войска нанесли массированный удар по военным объектам Украины, уничтожив склады горюче-смазочных материалов и ракетно-артиллерийского вооружения на аэродроме Староконстантинов Хмельницкой области.

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