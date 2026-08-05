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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мудрик сыграл за «Челси» впервые с декабря 2024-го. Вингер вышел на замену на 82-й минуте матча с «Ювентусом»

Михаил Мудрик впервые сыграл за «Челси» после дисквалификации. 25-летний вингер вышел на поле в товарищеском матче против « Ювентуса » в Гонконге (0:1).

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