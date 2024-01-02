Новые украинские гетманы хотят пропетлять между капельками

Совместный иск к Западу Начну с того, что и уважаемый Владимир Рудольфович Соловьёв, и украинский беглый чиновник Васыль Вакаров, прописавшийся на российском телевидении, в одном из предновогодних выпусков «Вечера» намекнули, что Арестович сменил вместе с пластинкой и спонсора.