Украине дали десять лет на вступление в ЕС

Посол ЕС в Киеве Катарина Матернова во вторник, 25 июня, заявила, что Украина будет готова будет стать полноправным членом Евросоюза через десять лет, но может и «до конца десятилетия», – сообщают украинские СМИ.
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