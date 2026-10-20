Дельфинов Чёрного моря впервые за 30 лет изучают в пяти точках Кубани. Что обнаружили ученые?Дельфины у российского побережья Чёрного моря долго оставались вне пристального внимания науки — полноценных исследований здесь не проводили больше трёх десятилетий.
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