Дельфинов Чёрного моря впервые за 30 лет изучают в пяти точках Кубани. Что обнаружили ученые?Дельфины у российского побережья Чёрного моря долго оставались вне пристального внимания науки — полноценных исследований здесь не проводили больше трёх десятилетий.