Ледовый откат на 5 млн В Калуге заместителя директора МБУ "С.", отвечающего за содержание дорог, отправили под стражу по обвинению в получении взятки в 5 млн рублей.
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