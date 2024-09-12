Министр иностранных дел Польши Сикорский заявил, что вступление Украины в ЕС затянется

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, представившимися бывшим украинским президентом Петром Порошенко объяснил причины затягивания вступления Украины в Евросоюз (ЕС).
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