Стас Намин отпразднует юбилей

Легендарная группа «Цветы» снова вместе! Сцена из спектакля «Волосы» Предоставлено Театром музыки и драмы Стаса НаминаТеатр музыки и драмы под руководством Стаса Намина празднует юбилей — двадцать пять лет.
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