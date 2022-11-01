Нижегородская правда

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Стартовала акция «В Новый год без долгов» для потребителей АО «Теплоэнерго»

Стартовала акция «В Новый год без долгов» для потребителей АО «Теплоэнерго»

АО «Теплоэнерго» с 1 ноября по 31 декабря проводит акцию «В Новый год без долгов!». Ее участниками могут стать физические лица — потребители услуг АО «Теплоэнерго», имеющие просроченную задолженность перед предприятием на 1 ноября 2022 года.

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