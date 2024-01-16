Тонувший в канализационных стоках Киев накрыла новая беда: Теперь в Раде "отмороженные депутаты"

В здании Рады из-за аварии отключено отопление. Информация появилась в украинских телеграм-каналах.Украинский журналист Дмитрий Гордон* со ссылкой на нардепа заявил в своём телеграме о том, что в здании Рады из-за аварии отключено отопление.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии