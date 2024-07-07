«Слона мы потеряли»: в Ленинградском зоопарке больше не планируют заводить крупных животных

Для них нет подходящей территории Директор Ленинградского зоопарка Юрий Журавлёв в эфире «Открытой студии» телеканала «78» высказался о планах учреждения и поделился, какие перед ним стоят проблемы относительно животных.
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