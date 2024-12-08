Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Reuters: Турция знала о планах наступления оппозиции в Сирии

Reuters: Турция знала о планах наступления оппозиции в Сирии

Оппозиционные вооруженные группировки Сирии примерно полгода назад уведомили Турцию о планах осуществить крупное наступление на позиции официальных сирийских властей, сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

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