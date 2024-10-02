В отношении гражданина, пытавшегося сбыть во Владимире смертельно опасный наркотик карфентанил и дать взятку полицейским, возбуждены уголовные дела

22 сентября у одного из домов на улице Пичугина в городе Владимире сотрудниками Росгвардии был замечен подозрительный мужчина, который, увидев правоохранителей, выбросил на землю несколько фольгированных свертков.
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