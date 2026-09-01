Зампредседателем СК РФ назначили генерал-лейтенанта юстиции Андрея Маслова

Генерал-лейтенант юстиции Андрей Маслов, ранее возглавлявший следственное управление СКР по Краснодарскому краю, назначен заместителем председателя Следственного комитета России.
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