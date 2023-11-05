Посетителю стало плохо на церемонии прощания с Юрием Темиркановым в Петербурге

На церемонии прощания с Юрием Темиркановым, которая проходит в Петербурге, посетителю стало плохо.Во время церемонии прощания с выдающимся дирижером Юрием Темиркановым в Санкт-Петербурге, пожилому посетителю стало плохо, в итоге потребовалось вмешательство медицинских специалистов.
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