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Алтайский психолог призвала отказаться от тайны усновления

Алтайский психолог призвала отказаться от тайны усновления

Если скрыть от приемного ребенка его происхождение, это может разрушить доверие к родителю Попытки утаить от ребенка его происхождение не целесообразно и может усложнить его отношения с родителями, заявила детский педагог-психолог общественной организации "День Аиста" Ирина Семенихина.

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