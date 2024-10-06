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Сбежавший Константин Меладзе поднял цену на российскую недвижимость 

Сбежавший Константин Меладзе поднял цену на российскую недвижимость 

Константин Меладзе, известный продюсер и основатель «ВИА Гры», вновь оказался в центре внимания. На этот раз поводом стала его роскошная вилла в Гурзуфе, которую он решил продать за впечатляющие 450 млн рублей.

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