Сбежавший Константин Меладзе поднял цену на российскую недвижимость 

Константин Меладзе, известный продюсер и основатель «ВИА Гры», вновь оказался в центре внимания. На этот раз поводом стала его роскошная вилла в Гурзуфе, которую он решил продать за впечатляющие 450 млн рублей.
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