ХАМАС на переговорах в Каире не даст ответ Израилю по сделке с заложниками

Делегация палестинского движения ХАМАС на переговорах в Каире не представит ответа на последнее предложение о сделке с Израилем по принципу «заложники в обмен на перемирие», передает гостелерадиокомпания Kan.
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